CR7 met fin à sa longue disette, Meunier inscrit un doublé pour sauver le PSG... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ESPAGNE

ANGLETERRE

ITALIE

L'Equipe consacre sa "une" à Thomas Meunier, le latéral droit du PSG, "Goleador, deux fois" hier, comme le titre le quotidien français. Muets, Neymar et Kylian Mbappé ont buté sur Baptiste Reynet et la défense dijonnaise. Et c'est le latéral belge, déjà auteur d'un triplé en sélection il y a quelques jours, qui score deux fois en Ligue 1 pour permettre à son équipe de l'emporter difficilement. Cette victoire à l'arraché permet au PSG de consolider sa place de leader, avec six points d'avance sur Monaco, 2e.En Espagne, Marca et AS mettent tous les deux en couverture Cristiano Ronaldo, qui a enfin inscrit son premier but en Liga cette saison pour donner la victoire aux siens face à Getafe (1-2). Pour la 100e de Zinédine Zidane , le goleador portugais a mis fin à sa disette au meilleur des moments, puisqu'à la 83e, la minute de son but, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions était tenu en échec 1-1 sur la pelouse du club de la banlieue madrilène.En Angleterre, le Daily Express revient en une sur la première victoire de la saison de Crystal Palace, l'équipe entraînée par Roy Hodgson , qui n'avait pas encore inscrit de but après 8 journées de Premier League . Le club de Yohann Cabaye a dominé Chelsea 2-1, à domicile. Privée de N'Golo Kanté , l'équipe d' Eden Hazard a pu compter sur la présence d'un autre Frenchie, Tiémoué Bakayoko , pour marquer le but des Blues.En Italie, tant la Gazzetta Sportiva que le Corriere dello Sport évoquent en "une" "la fugue" ou "l'échappée" de Naples en tête de la Serie A, notamment après la défaite 2-1 de la Juventus hier, face à la Lazio. Les Napolitains ont 24 points, soit 5 d'avance sur la Juventus, 4e.