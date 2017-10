Il l'a avoué à Sky Sports : "Un jour je voudrais vraiment me confronter avec le championnat de mon pays natal. J'aimerais vraiment jouer la Liga en Espagne, mais pour le moment je suis bien à Chelsea. Je suis heureux et je me trouve très bien ici." Pour rappel, Marcos Alonso est passé durant sa carrière par Bolton, la Fiorentina et Sunderland. Formé au Real Madrid , il a disputé une minute d'un match de Liga avec le club espagnol en 2010.