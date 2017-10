OM : Amavi doit beaucoup à Evra

Pour l'Equipe, Jordan Amavi, sélectionné pour la première fois en équipe de France lors de la dernière trêve internationale, est revenu sur l'apport de Patrice Evra dans son développement : "Il me donne des conseils. Il en donne à tout le monde. Il me replace, il m'explique comment me positionner contre les adversaires... Contre Nice , par exemple, il m'avait expliqué deux ou trois trucs sur Saint-Maximin. Et pourtant, ce joueur m'a bien cassé les c*** ! Sinon, "Pat'" m'a dit aussi cette saison qu'il fallait bien écouter le préparateur physique (Paolo Rongoni, ndlr)." Devenu le remplaçant de son jeune coéquipier, Patrice Evra n'en reste pas moins très professionnel.