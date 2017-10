Le sélectionneur ne se satisfait pas des prestations réalisées la semaine passée : "On doit être capable de mieux maîtriser. L'accumulation de matchs pour trouver des automatismes, des affinités, cela prend du temps", a-t-il confié au micro de TF1 . Il refuse par ailleurs d'être qualifié de coach défensif : "Je ne dis pas à mes joueurs : "restez derrière et on va contrer". Le haut niveau, c'est d'abord des résultats. Mais on peut toujours faire mieux. Je ne négligerai jamais la manière", a-t-il poursuivi.