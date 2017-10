"Après avoir échangé avec lui, je peux, sans me tromper, assurer que M. Schneider est un prétentieux entêté et sûr de lui... Comme tous les prétentieux, c'est un imbécile, a lancé le président rennais (propos relayés par L'Équipe). Il est bien regrettable de confier le sifflet à des profils psychologiques aussi caricaturaux. En plus, nous les payons royalement. Nous sommes encore une fois victimes d'une escroquerie arbitrale. L'arbitre a largement contribué à ce succès en tuant le match au moment où nous revenions dans la partie avec cette bonne reprise de deuxième mi-temps ponctuée par la frappe de Khazri sur la barre."Il y a fort à parier que la commission de discipline ne laissera pas passer de tels propos.