"L'OM a fait une belle affaire. J'ai joué deux fois contre lui la saison passée, et il a marqué les deux fois, alors je m'en souviens bien, a-t-il confié au quotidien. Mitroglou est un grand gabarit, à l'aise dos au but, avec un bon pied gauche, un très bon jeu de tête et, surtout, il est adroit dans la finition, c'est un vrai buteur. Techniquement, c'est sûr que ce n'est pas Neymar , ce n'est pas un dribbleur. Il aurait plus le profil d'un Cavani, même s'il n'a pas son niveau. Je pense qu'il peut s'imposer. Il faut juste lui laisser un temps d'adaptation, parce que le championnat de France est plus physique qu'au Portugal, où, en plus, il était très protégé en tant que buteur du Benfica . Il va falloir qu'il s'habitue à prendre quelques coups. Mais, s'il a des ballons, il sera là pour les mettre au fond, c'est certain."La saison passée, le nouvel attaquant a inscrit 16 buts en 28 rencontres de Liga NOS.