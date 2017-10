PSG : Mbappé pense qu'il n'a pas assuré

"Il n'y avait pas beaucoup de repères. Ce n'était pas le match idéal, non plus, pour débuter dans cette position de numéro 9, a estimé l'ancien Monégasque (propos relayés par L'Équipe). Maintenant, Cavani assure cette place toute l'année, il n'était pas là cette fois, donc occasionnellement je pourrai jouer à cette place, mais là ça faisait un bon bout de temps. Je vais retrouver mon couloir droit mercredi. J'ai été un peu agacé sur le terrain parce que j'avais de l'envie et les choses ne se passaient pas comme elles devaient se passer. J'ai essayé de faire des efforts et en plus je ne marque pas derrière... Dans ces moments-là, on rentre chez nous et on va se coucher et on regarde le match le lendemain pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Avec la trêve internationale, on a mis un peu de temps à se mettre en route, mais bon ça fait partie du foot et on doit s'adapter. Ce match est passé, on le raye du calendrier et c'est la Champions League maintenant. Déçu ? Oui mais il y a 60 matchs dans l'année donc il y aura d'autres occasions pour mettre des buts."