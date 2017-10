Selon les informations communiquées par la presse espagnole, l'international colombien traverserait une période de doutes. Prêté pour deux saisons par le Real Madrid , il n'a été titularisé qu'une fois en Bundesliga . Les deux clubs se seraient déjà entretenus à son sujet et auraient validé l'idée d'un départ rapide. Certaines sources font écho d'une possible signature au New York City FC ou à Orlando, en MLS . La presse italienne pense quant à elle qu'il pourrait rebondir au Milan AC ou à l' Inter Milan . Wait and see !