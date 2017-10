EdF : Deschamps attend mieux du duo Griezmann-MBappé

"Sur ce que je les ai vu faire à l'entraînement, c'était le jour et la nuit. Mais entre faire ce que l'on fait à l'entraînement et le reproduire en match, ce n'est pas la même adversité, pas la même difficulté. Il faudra répéter, il faudra des matchs. L'un et l'autre sont au service du collectif", a-t-il confié.