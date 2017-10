"Cela veut dire qu'on est costauds, que l'on a les qualités pour faire de bonnes choses dans ce championnat et que, surtout, il ne faut pas s'arrêter là, se reposer sur ce que l'on a fait et continuer à toujours en vouloir plus. On ne va commencer à compter aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir finir comme le président l'a dit (5e ou 6e en fin de saison, Ndlr). On est un groupe très ambitieux, le club l'est aussi et si on peut finir le plus haut possible, on le fera", a-t-il déclaré aux journalistes présents en zone mixte.