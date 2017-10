"Je pense que c'était un bon derby, a jugé le technicien italien. On aurait pu gagner comme perdre. Un match nul à Bordeaux, c'est bien. On a fait un bon match, avec de la personnalité, avec une bonne prestation défensive, on a aussi bien attaqué. L'équipe est en bonne condition. Donc on peut jouer plus haut, pousser plus. Emiliano Sala et Kalifa Coulibaly étaient blessés, mais la solution Nakoulma avec Rongier en soutien était bonne. Le but de Nakoulma, c'est bon pour lui, bon pour l'équipe. Il n'y a jamais eu de problème avec lui. Félicitations à lui, mais aussi à toute l'équipe. On a joué à la Française aujourd'hui, et non à l'Italienne. Malcom ? C'est un bon joueur pour repiquer à l'intérieur... Félicitations à lui."