OL : Deschamps doit donner une chance à Fekir, juge Ménès

"Le capitaine de l' OL s'est offert un doublé et une passe décisive dans ce sommet de Ligue 1 . Il faut croire que porter son équipe et inscrire sept buts et trois passes décisives en neuf journées, ce n'est pas suffisant pour être appelé en équipe de France. Pendant un temps, j'ai fait du lobbying pour Payet, je vais commencer à en faire pour Fekir, parce qu'il mérite largement sa place dans le groupe France", a publié le journaliste.