Bordeaux : les Bleus ? Costil n'y croit pas vraiment

"Je sais qu'il a fallu des circonstances pour que j'honore ma première sélection face à la Côte d'Ivoire, je sais aussi pourquoi j'ai parfois été appelé. Malgré tout, c'était mérité, on ne prend jamais personne pour faire plaisir, même le troisième gardien, a-t-il confié au quotidien sans langue de bois. Si aujourd'hui je n'y suis pas, c'est que je ne fais pas partie des trois meilleurs. Si je pense bouleverser la hiérarchie ? Rien n'est impossible mais ça va être très compliqué. Je vais même aller plus loin : Alphonse joue et je suis ravi pour lui. Pareil pour Steve qui est débarrassé de ses pépins physiques. Comment voulez-vous que je leur souhaite du mal ? Pour rien au monde, je ne leur souhaiterais un souci pour pouvoir, moi, avoir une chance de faire la Coupe du monde."