"Il y avait vraiment moyen de gagner ce match et nous n'avons pas réussi à le faire, c'est le principal regret, a-t-il déclaré en conférence de presse. Néanmoins, nous avons égalisé après avoir été mené 1-0 à la mi-temps contre une équipe qui défend très bien donc c'est positif. On a eu du mal à les surprendre en première mi-temps et on prend un but sur un coup du sort avant la pause, donc, c'était très compliqué. Mais nous avons vraiment des regrets sur l'inefficacité de l'équipe en deuxième période. Costil n'a quasiment rien eu à faire, cela prouve que nous avons bien défendu, c'est aussi positif. Maladroits ? Oui, on peut dire qu'on a été maladroit offensivement."