Strasbourg : Laurey n'a pas caché sa frustration

"On est content du contenu même si des choses sont à revoir. En revoyant les images, on se demande encore comment nous n'avons pas marqué le quatrième but. C'est toujours embêtant de marquer trois buts dans le même match sans gagner (...) L'équipe a montré qu'elle avait progressé même si on ne se contente pas de ça. À un moment donné, on doit apprendre à verrouiller. Les buts encaissés sont largement évitables. Un peu de lucidité en fin de match n'aurait pas été de trop", a déclaré le coach alsacien en point presse.