FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec L'Equipe et le "match complètement fou" entre Strasbourg et Marseille (3-3), en épilogue de la 9e journée de Ligue 1 . S'ils ont obtenu le nul grâce à un but de Kostas Mitroglou dans les arrêts de jeu, les hommes de Rudi Garcia ont réalisé une prestation en demi-teinte à une semaine de défier le PSG On poursuit avec le Corriere dello Sport qui revient sur le derby lombard remporté par l'Inter Milan contre l'AC Milan (3-2). Les Nerazzurri peuvent remercier Mauro Icardi, auteur des trois buts de son équipe. Ce succès permet à la formation de Luciano Spalletti , deuxième, de s'accrocher à deux longueurs de Naples On poursuit avec le quotidien Sport qui annonce qu' Ernesto Valverde , le technicien du FC Barcelone , s'apprête à donner sa chance à José Arnaiz, le jeune attaquant de sa réserve. En parallèle, le Barça ne désire pas conserver Paco Alcacer. L'avant-centre de 24 ans devrait s'en aller lors du mercato hivernal de janvier.Pour terminer, le Daily Mirror rapporte les déclarations de José Mourinho dans l'émission Téléfoot. Le technicien portugais de Manchester United a avoué qu'il n'allait pas terminer sa carrière d'entraîneur à Old Trafford. Le "Special One" s'est par ailleurs montré admiratif du PSG.