Fekir, Meunier, Mitroglou... L'équipe-type de la 9e journée de Ligue 1

Les Gones se sont offerts le champion Monaco (3-2) grâce aux belles prestations deet surtout de, auteur d'un doublé. Le MHSC a lui créé la surprise en dominant Nice (2-0) avec un immensedans les buts et, à son avantage en défense.En défense, on retrouve forcément le Parisien, qui a marqué les deux buts de la victoire à Dijon (2-1), et l'Angevin, artisan du succès à Caen (2-0). Dans l'entrejeu, le Stéphanoisa été dans tous les bons coups contre Metz (3-1), alors que le Guingampaisa trouvé le chemin des filets face à Rennes (2-0).Contre Nantes (1-1), l'ailier brésiliena encore brillé avec les Girondins de Bordeaux , signant son cinquième but en championnat. Le Strasbourgeois, buteur, s'est mis en évidence contre Marseille (3-3). Enfin,a permis à l' OM de décrocher un point en marquant dans les dernières secondes en Alsace.Lecomte (Montpellier) - Meunier (PSG), Traoré (Angers), Mukiele (Montpellier), Mendy (OL) - Malcom (Bordeaux), Dabo (ASSE), Diallo ( Guingamp ), Lienard ( Strasbourg ) - Fekir (OL), Mitroglou (OM).