Lille s'enfonce encore un peu plus, Naples fait de l'ombre à la Juventus... Les Tops et les Flops du weekend

Fekir de retour au top.

Dortmund relance le Bayern.

La série noire se poursuit pour Lille.

Naples relègue la Juventus.

Nabil Fekir a été le grand artisan de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre l' AS Monaco (3-2), vendredi lors de la 9e journée de Ligue 1 . Le milieu offensif tricolore a en effet signé un doublé, marquant le but de la victoire dans les arrêts de jeu sur un coup franc direct. Deux ans après sa grave blessure au genou, avec les Bleus, le joueur de 24 ans a retrouvé son meilleur niveau. Déjà auteur de sept buts et deux passes en neuf rencontres de championnat, le Lyonnais n'a pas été appelé par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement. Mais s'il vient à confirmer, une participation au Mondial russe n'est pas à exclure.Invaincu jusque-là, le Borussia Dortmund a subi samedi son premier revers de la saison face à Leipzig (2-3), pour le compte de la 8e journée de Bundesliga . Malgré le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang , désormais à dix réalisations, le club de la Ruhr a cédé contre le dernier dauphin du Bayern Munich . Les Bavarois, justement, étaient les derniers à s'être imposés au Signal Iduna Park, le 4 avril 2015. La série de 41 matches sans défaite a donc pris fin pour le BVB, qui garde les commandes du classement mais ne compte plus que deux points d'avance sur son grand rival.Les semaines se suivent et se ressemblent pour Lille, et la trêve internationale n'a visiblement pas permis aux hommes de Marcelo Bielsa de retrouver leurs esprits. Samedi soir, à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1, le club nordiste a enchaîné une huitième rencontre sans succès contre Troyes (2-2). Rejoints dans les arrêts de jeu, les partenaires de Nicolas Pépé n'ont ainsi plus connu la joie d'une victoire depuis... le 6 août face à Nantes (3-0), lors de la 1ère journée. Inconcevable pour une équipe qui avait affiché ses ambitions lors du mercato estival en renouvelant en profondeur son effectif. Le LOSC n'est aujourd'hui que seizième avec six petits points.Naples n'a pas manqué l'occasion de profiter de la défaite de la Juventus Turin face à la Lazio Rome (1-2). Opposée à l'AS Rome, au Stadio Olimpico, dans l'une des affiches de la 8e journée de Serie A , la formation de Maurizio Sarri a enregistré une huitième victoire d'affilée grâce au seul but de Lorenzo Insigne . Meilleure attaque du plateau avec 26 réalisations, le Napoli démontre qu'il faudra compter sur lui pour le Scudetto. Ce n'est pas négligeable : le leader napolitain possède déjà cinq points d'avance sur la Vieille Dame. Même si la saison est encore longue et que l'expérience des Bianconeri est incontestable.