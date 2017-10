"C'est prévu dans son contrat." Malgré un début de saison difficile, le footballeur de 24 ans "se sent bien" dans l'Aube. "Il a fait une bonne première saison. Après, le coach fait des choix. Il faut respecter ça." Avant de déclarer : "Son ambition, c'est de jouer et de s'exprimer à Troyes. Il y a des contacts avec d'autres clubs, mais le coach compte sur Johann. Jean-Louis Garcia s'était entretenu avec lui à la fin du mercato. Il ne souhaitait pas qu'il parte. Il apprécie son jeu. Et Johann aime le club." En revanche, il précise qu'il n'y a actuellement "pas de discussions pour prolonger" son bail.