Si l'ancien technicien de Lorient garde la confiance de René Ruello , il n'est pas interdit de croire que le président le remerciera en cas de nouvelle contre-performance. Et pour le remplacer, le journal Ouest-France cite le nom de Christophe Galtier , en plus de la piste Claude Puel déjà évoquée. On sait le Marseillais en quête d'un nouveau défi après son départ de l'AS Saint-Etienne, même s'il avait laissé entendre qu'il attendait un challenge à l'étranger.