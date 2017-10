Rennes : Ruello aurait pris la porte

Le président des Rouge et Noir va-t-il payer l'addition du début de saison catastrophique du club et ses déclarations fracassantes contre l'arbitre du derby perdu à Guingamp (0-2) samedi dernier dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1 ? L'actionnaire du club, François-Henri Pinault, aurait déjà trouvé son successeur en la personne d' Olivier Létang . Le patron du club breton et l'ancien directeur sportif du PSG se seraient rencontrés très récemment pour évoquer cette arrivée.