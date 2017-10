Rennes : Gourcuff viré à son tour ?

D'après l'AFP, le coach des Rouge et Noir accompagnera bien son président dans la charrette selon la volonté de l'actionnaire majoritaire du club François-Henri Pinault. Gourcuff a pourtant dirigé la séance du jour à la Piverdière et le club n'a pas encore communiqué sur le sujet. Claude Puel et Christophe Galtier sont pressentis pour reprendre l'équipe première. Olivier Létang pourrait quant à lui prendre la présidence du Stade Rennais.