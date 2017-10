Real Madrid : quand Zidane compare la Liga et la Premier League

L'entraîneur madrilène a notamment expliqué aux médias pourquoi il considérait que la Liga restait supérieure à la Premier League selon lui. "Chacun a son sentiment et sa perception. Moi, j'ai toujours rêvé de jouer dans ce championnat d'Espagne, parce que j'adore quand on joue plus avec le ballon qu'autre chose (...) Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas en Angleterre, mais c'est un football différent. Dans le football anglais, il y a beaucoup plus de physique. Quand une équipe est forte physiquement, elle a beaucoup plus de chances de gagner les matchs. C'est ce que je pense. Moi, je suis dans le meilleur championnat. Ce match va être intéressant entre une équipe espagnole et une équipe anglaise, pour voir ce qu'il va se passer. C'est une petite finale de groupe. On a à coeur de faire un bon match et de montrer que le championnat espagnol est bien meilleur", a déclaré le technicien français face aux médias.