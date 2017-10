Prêté pendant un an avec une option d'achat de 180 millions d'euros au club parisien, l'international français deviendra dans quelques mois le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière son coéquipier Neymar . "Le prix pour Mbappé était fixé. C'était le cas parce que tout le monde pensait que ce n'était pas possible. Nous ne voulions vraiment pas nous séparer de lui. Il y avait de l'intérêt mais ça ne semblait pas envisageable (...) Mais le joueur voulait partir. C'est un excellent projet, je dois l'admettre. C'est un club qui aspire à gagner la Ligue des Champions et le fait de jouer avec Neymar l'a rendu encore plus attirant pour lui (...) Il est né à Paris, il vient de Paris et il a jugé qu'il était trop tôt pour quitter la France (...) Il est vraiment incroyable. Je suis sûr qu'il deviendra Ballon d'Or ", a confié le dirigeant monégasque lors de cet entretien accordé au Telegraph.