Selon plusieurs médias brésiliens ce lundi, le milieu de terrain va probablement rejoindre son pays natal dans les prochaines semaines. L'ancien joueur de l'AC Milan et du Real Madrid ne cache pas son désir de revenir à Sao Paulo, son club formateur. Le président du club pauliste est clairement intéressé par un retour de l'ancien international auriverde et assure qu'il fera son possible pour que l'opération se fasse avant le mois de janvier.