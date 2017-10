Rennes : situation confuse pour Ruello et Gourcuff

De nombreux journalistes ont rejoint la Piverdière en fin d'après-midi alors que des rumeurs annonçaient le départ probable du président et de l'entraîneur des Rouge et Noir. Interrogé sur le sujet à la sortie de l'entraînement du club breton, René Ruello a quant à lui démenti son licenciement. "Je viens d'avoir François Pinault (le propriétaire du club), il n'est pas au courant", a simplement signalé le président rennais. On devrait en savoir plus très rapidement...