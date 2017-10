Le technicien français vit un rêve éveillé à Madrid mais son poste est sans doute l'un des plus exigeants au monde sur le plan mental et cette situation pourrait pousser l'ancien numéro 10 des Bleus à quitter son poste à l'issue de la saison. Selon Marca, Mauricio Pochettino figurerait en tête de liste des potentiels successeurs de Zidane sur le banc. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Tottenham , le technicien argentin aurait sans doute du mal à dire non à Florentino Pérez et pourrait même convaincre certains joueurs, comme Dele Alli ou Harry Kane , de le suivre dans la capitale espagnole. Affaire à suivre...