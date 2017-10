EdF : Dugarry réclame haut et fort le retour de Fékir

La performance du meneur de jeu des Gones a visiblement bluffé Christophe Dugarry , qui réclame haut et fort le retour du joueur lyonnais en équipe de France. "Il a retrouvé son niveau, c'est indéniable. Il est percutant, intelligent dans ses déplacements. Il fait jouer son équipe. En plus, de tous les anciens cadres, c'est lui le taulier, le capitaine. C'est une responsabilité supplémentaire. Il n'y a plus Gonalons, Tolisso, Lacazette qui pouvaient l'entourer. On aurait pu imaginer que toute cette pression serait difficile à subir. Or, elle le révèle. Il est tout bonnement impressionnant (...) L'équipe de France ne peut pas se passer d'un joueur aussi talentueux et aussi incroyable. J'aimerais le voir lors des deux prochains match amicaux face à l'Allemagne et peut-être l' Argentine si ce match est confirmé", a souligné le consultant de RMC ce lundi.