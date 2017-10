OM : il faut donner du temps à Mitroglou, estime Diouf

"On ne peut pas être dur avec Mitroglou car c'était son premier match ce dimanche. Le public attendait peut-être un joueur à la renommée plus grande, un joueur beaucoup plus affirmé sur le plan européen. Il faut attendre un peu", a déclaré l'ancien président olympien. Pour rappel, l'attaquant a inscrit son premier but, dès son premier match de championnat, face à Strasbourg