Nice : Favre croit savoir ce qui n'a pas marché

"On a fait une bonne première période, où nous avons eu beaucoup d'occasions pour mener deux ou trois à zéro, mais un match dure 95 minutes. C'est un rythme à tenir sur le plan défensif ou offensif dans le démarquage, a expliqué le technicien suisse aux médias. En début de seconde période, on a du mal à tenir le rythme que nous avions imposé en première période. Il faut être plus vigilant, plus concentré et faire les courses. Il faut faire les courses de démarquage. Si un ou deux joueurs le font moins bien, cela se répercute sur le collectif. Je ne parle jamais de mental, mais il faut être constant."Les Aiglons occupent désormais la 14e place du classement de Ligue 1