Anderlecht : Appiah pense que le PSG a encore progressé

"Ils étaient déjà très forts, notamment avec Zlatan Ibrahimovic , mais tout tournait autour de lui. L'équipe me paraît plus équilibrée aujourd'hui, avec trois très gros joueurs offensifs, a déclaré le défenseur. À tous les matchs, ils gonflent leurs stats avec des buts ou des passes décisives. Derrière, c'est au moins aussi costaud, si ce n'est plus, parce que Marquinhos a pris de l'âge. Thiago Silva , je n'en parle pas. Et même si un des deux ne joue pas, Kimpembe est en train de prouver qu'il peut prendre la place."