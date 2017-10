Barça : Stegen se confie sur les changements apportés par Valverde

"Notre entraîneur a une approche totalement différente et nous devons en prendre acte de façon très neutre. Il doit s'assurer que nous comprenions ses concepts car il a des idées différentes. Il introduit également plus d'alternatives à notre jeu, ce qui fait de nous de meilleurs joueurs car nous apprenons de nouvelles choses", a expliqué le portier catalan. Il estime que le début de saison est à la hauteur des attentes : "Notre travail consiste donc à appliquer ces changements et je dois dire que nous l'avons plutôt bien fait jusqu'ici."