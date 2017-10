Real Madrid : Valdano voit du Messi en Asensio

"Marco Asensio brille dans n'importe quelle zone du terrain, il me rappelle un peu Messi quand il joue avec l' Argentine . Quand il prend le ballon, il se passe toujours quelque chose, mais il y a des périodes pendant laquelle on ne le voit pas parce que l'équipe ne le trouve pas", a confié l'ancien entraîneur (1994-1996) et directeur sportif (2000-2006 et 2009-2011) du club merengue.