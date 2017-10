Rennes : Garde, possible successeur de Gourcuff ?

Selon les informations communiquées lundi, René Ruello et Christian Gourcuff seraient sur le départ. Et pour remplacer le technicien, le décisionnaire rennais penserait à Rémi Garde , indique L'Équipe. L'ancien Lyonnais n'a plus entraîné depuis son expérience malheureuse à Aston Villa , lors de la saison 2015-2016.Pour rappel, les noms de Christophe Galtier et Claude Puel ont aussi été relayés par les médias, lundi.