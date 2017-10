"On sait que si on ne gagne pas, ce sera presque impossible de se qualifier, a confié le milieu de terrain aux journalistes présents. On va jouer pour gagner comme toujours. Le groupe est bien, même après la défaite contre Lyon (3-2). Nous sommes confiants, nous parlons beaucoup entre nous, on s'entraide. La trêve internationale nous a aidés. Tout le monde est revenu avec l'envie de gagner. On a besoin de trois points, il faut réagir, montrer un autre visage. Nous sommes prêts."