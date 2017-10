Naples : Sarri répond aux louanges de Guardiola

Lundi, en conférence de presse, Pep Guardiola n'a pas tari d'éloges à l'égard de Maurizio Sarri , l'entraîneur de Naples. Le technicien de Manchester City a confié particulièrement apprécier le jeu du Napoli : "J'aime regarder leurs matchs. J'apprends beaucoup. (...) Je suis sûr que le match de demain sera une belle partie, cette rencontre me fascine. (...) Sarri sait faire beaucoup de choses et les fait toutes à la perfection", a-t-il notamment confié aux journalistes.Le technicien du SSC lui a répondu, par média interposé : "Je tiens à remercier Guardiola pour ses propos, a déclaré l'Italien. Ces compliments viennent de celui que je considère sans aucun doute comme le meilleur entraîneur du monde aujourd'hui. Il y a 25-30 ans, Sacchi a changé le football pour toujours et je pense que dans quelques années, nous réaliserons que Pep a marqué le football de son empreinte de la même façon."Pour rappel, les Citizen comptent trois points d'avance sur le club transalpin, au classement de leur groupe.