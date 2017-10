OL : Diaz veut faire aussi bien que Lacazette

"Si je peux comprendre qu'on puisse s'interroger sur ma capacité à faire oublier Alexandre Lacazette ? Plus ou moins. Je peux comprendre, car je n'étais pas le joueur le plus important de l'effectif au Real Madrid , a déclaré le Dominicain. Mais maintenant je suis venu ici pour remplacer Alexandre Lacazette et faire aussi bien que lui. J'espère laisser une aussi bonne impression que lui. Je ne connaissais pas l'histoire de l'Olympique Lyonnais dans ses grandes largeurs. Mais Antonio Pintus , le préparateur physique du Real Madrid, m'en avait parlé, il m'avait donné de très bonnes références, et ça m'a aussi convaincu de venir."Pour rappel, le nouvel attaquant rhodanien a inscrit 7 buts en 9 rencontres de Ligue 1 , depuis le début de la saison.