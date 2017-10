Selon le quotidien espagnol Sport, les Blaugranas ont coché les noms de Maximilian Meyer (Schalke 04) et Julian Brandt (Leverkusen), afin de compenser l'échec de la piste du Brésilien. Âgé de 22 ans, le premier a disputé 6 matchs de championnat, cette saison, tandis que le second, qui a fêté ses 21 printemps, a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive en 8 apparitions.Il y a fort à parier que le montant de leur éventuel transfert sera moins élevé que celui du joueur des Reds.