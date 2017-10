OM, Gerets : "Marseille, c'est la meilleure expérience de ma vie"

Dans les colonnes de France, Éric Gerets a confié ses souvenirs de l'OM. Le technicien belge y a passé les meilleurs moments de sa carrière.



"J'étais trop bien là-bas. Je n'ai connu que du bonheur à l'OM, a déclaré le technicien belge. La fidélité du public, je ne l'ai trouvée nulle part ailleurs. Je me souviendrai toujours de cette aventure humaine et sportive. C'est rare d'être autant respecté. On m'avait dit : si on t'aime, ce sera pour la vie. L'amour était réciproque. C'est la meilleure expérience de ma vie."