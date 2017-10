OM : un supporter de l'OM veut porter plainte contre Strasbourg

Ce supporter de l'OM à côté de moi a donc été forcé à retirer son ensemble de l'OM et donc entrer torse nu et en caleçon au stade ! Honteux. pic.twitter.com/0Wu8bRYja7 — Mathieu Lauricella (@LauricellaMatt) 15 octobre 2017

La raison ? Les stadiers de la Meinau lui ont interdit l'accès au stade, alors qu'il portait des habits à l'effigie de l'OM. Ils ont utilisé un arrêté préfectoral pour justifier de cette interdiction. Le supporter s'est alors déshabillé, et a pu entrer dans l'enceinte en caleçon, avec une veste. Ce dernier l'a mal vécu, comme il l'a rapporté à France Bleu Provence : "C'est une humiliation, on n'a plus de liberté d'expression. J'ai eu froid, je me sens mal, je ne suis pas allé au boulot (aujourd'hui) à cause de ça."