L'un d'eux est belge et se nomme Christian Benteke . L'attaquant de 26 ans n'a toujours pas marqué cette saison, ni avec Crystal Palace, ni avec sa sélection. Le deuxième est Jamie Vardy , l'attaquant de 30 ans de Leicester City. Alors qu'il végète à la 18e place en Premier League , il pourrait être tenté par un nouveau challenge. Enfin, le dernier est moins connu et joue à l'Etoile Rouge de Belgrade. C'est le Ghanéen Richmond Boakye , 24 ans et 29 buts durant l'année 2016.