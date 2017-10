Match Real Madrid - Tottenham en direct

Real Madrid Tottenham 1:1 Match terminé 43' Cristiano Ronaldo -

Le film du match en direct 28' But contre son camp de Raphael Varane But contre son camp de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Carton jaune pour 32' 43' Carton jaune pour Serge Aurier Carton jaune pour Cristiano Ronaldo But sur penalty de 43'



Le Real Madrid est opposé à Tottenham, à White Hart Lane, pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions . Troisième de la Liga , le club merengue vise la passe de trois après l'APOEL Nicosie (3-0) et le Borussia Dortmund (3-1). Mais ce ne sera pas simple contre les Spurs de Mauricio Pochettino , invaincus depuis deux mois et restant sur cinq succès d'affilée toutes compétitions confondues. Les Londoniens ont également remporté leurs deux premiers matches, face à Dortmund (3-1) et l'APOEL (3-0).