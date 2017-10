Amiens : cinq joueurs vers la sortie

En ce sens, cinq joueurs vont être poussés dehors. L'entraîneur du club, Christophe Pelissier, a donné des précisions : "Quand il y a plus de 30 joueurs, il y a plus de mécontents que de contents chaque week-end et c'est très difficile à gérer." Les visés par ce remue-ménage sont le gardien Raphael Adiceam, le défenseur Nathan Dekoke et les milieux Jean-Luc Dompé Quentin Cornette et Sekou Baradji.