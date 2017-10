Monaco : Jardim continue de croire à la qualification

"Ce sera très difficile de nous qualifier mais c'est toujours possible. L'écart de points reste faible, a déclaré le technicien portugais en conférence de presse d'après-match. C'était un match plutôt équilibré. La différence s'est faite sur l'efficacité en première mi-temps. L'équipe est tombée un peu après le deuxième but qui était chanceux puisqu'il y avait hors-jeu au départ." Le coach monégasque a expliqué ce qui clochait depuis quelques semaines. "Cela fait un moment que l'équipe n'est pas assez performante. Elle manque de réussite. Ce n'est pas un moment positif. Mais c'est le foot, il faut savoir gérer ces moments plus difficiles."