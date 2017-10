"Nous avons été bons dans le jeu et, au final, le nul est somme toute logique. Les deux portiers ont sorti trois ou quatre grandes parades, je ne suis pas pour autant surpris. Lloris a fait le match qu'il devait faire et c'est bien dommage pour nous, car nous avons eu les occasions pour marquer, a indiqué l'entraîneur Zinedine Zidane devant les journalistes. Je ne suis pas préoccupé par les occasions ratées. Je suis plutôt malheureux pour les joueurs, car ce sont eux qui se battent, qui vont au duel et qui jouent avec intensité. C'est frustrant pour les joueurs."