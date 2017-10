Alors que son contrat court jusqu'en 2020, l'ancien Brestois et Clermontois serait convoité par plusieurs formations, prêtes à l'accueillir sous la forme d'un prêt. Si l'on en croit les informations de L'Equipe, Strasbourg , Metz, Le Havre , Auxerre et Lens auraient approché la direction aquitaine. Cette dernière n'aurait pas donné suite, mais on peut imaginer que certains clubs reviendront à la charge en janvier prochain.