Le PSG doit enchaîner en Belgique, le Real tenu en respect par Tottenham... Le Tour d'Europe de la presse

On débute avec le journal L'Equipe et le déplacement du PSG à Anderlecht, en Ligue des champions. Sur la lancée de leur démonstration contre le Bayern Munich , les hommes d' Unai Emery doivent "continuer à faire peur." Ce n'est pas vraiment le cas de Monaco, battu hier par Besiktas à Louis-II (1-2) et bon dernier de son groupe.On enchaîne avec le Corriere dello Sport qui revient sur la défaite de Naples sur la pelouse de Manchester City (2-1). Le leader de la Serie A réalise une mauvaise opération. Conséquence de la victoire du Shakhtar Donetsk face au Feyenoord (2-1), la formation de Maurizio Sarri recule à la troisième place du groupe F avec trois unités.On poursuit avec le quotidien Sport et le nul du Real Madrid , à domicile, contre Tottenham (1-1). La Maison Blanche devra aller chercher la première place du groupe à White Hart Lane. Ce mercredi, le FC Barcelone peut faire un pas de plus vers les huitièmes de finale en cas de succès contre l'Olympiakos.Pour conclure, The Telegraph revient sur la belle soirée des équipes anglaises en C1. Outre le point ramené par Tottenham de Madrid, Liverpool n'a fait qu'une bouchée des Slovènes de Maribor (7-0). Enfin, Manchester City a réalisé la belle opération de la soirée en remportant le choc contre Naples (2-1).