PSG : Cavani n'est pas ami avec Neymar

Dans une interview accordée à RMC, l'avant-centre uruguayen du PSG a confié qu'il n'était pas nécessaire de s'entendre en dehors du terrain pour être performant. "L'affaire du penalty, c'est du passé. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Il faut trouver la solution ensemble et fonctionner en tant qu'équipe. On a besoin d'être une équipe compétitive, on n'a pas besoin d'être amis. Il faut être professionnel, après chacun a sa vie." Les deux joueurs ne partiront sûrement pas en vacances ensemble, mais qu'importe à priori...