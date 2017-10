Dans un entretien à la chaîne BeIN Sports, le coach d'origine italienne ne dit pas "non" à une future arrivée sur les bords du Rhône. "Je sais que le président de Lyon m'apprécie. Quand j'étais à Monaco, il me l'avait déjà dit mais on ne peut jamais dire ce qui va se passer demain. Je suis très content ici et je remercie le président Aulas d'avoir dit des choses positives sur moi. On ne peut jamais dire jamais."