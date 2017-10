PSG : un partenariat signé avec les... Rolling Stones !

"Le groupe s'associe au Paris Saint-Germain à l'occasion d'une collection capsule exclusive de prêt à porter qui célébrera la Tournée européenne 'NO FILTER' des musiciens, nous apprend le club parisien. La collection exclusive sera disponible dans la boutique parisienne Colette du 19 au 23 octobre. Le 30 septembre dernier, lors du match contre Bordeaux au Parc des Princes , le club parisien a dévoilé ce partenariat aux plus initiés en diffusant une playlist spéciale comprenant des tubes des Rolling Stones. Le club fera également participer ses fans à travers des jeux concours sur les réseaux sociaux. En jeu, des places VIP pour un concert des Rolling Stones et pour le match du Paris Saint-Germain contre Nice. La tournée NO FILTER se produira à la U ARENA de Paris les 19, 22 et 25 octobre. Le design a été conçu par Speedy Graphito, un acteur majeur de la scène artistique française."